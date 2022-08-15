Беларускі Гаюн: Росія накопичує в Білорусі сили для ракетного удару по Україні

Беларускі Гаюн: Росія накопичує в Білорусі сили для ракетного удару по Україні
Фото: Міноборони Білорусі

Росія накопичує у Білорусі значні сили для масованого ракетного удару по Україні, повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, повідомляє Новое время.

Активісти на підставі супутникових знімків склали список техніки та об'єктів, що знаходяться у білоруській Зябрівці, де 11 серпня стався вибух.

"Аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями. Про це свідчить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу — 28 липня — з території Білорусі по Україні не випущено жодної ракети", — заявляє група.

Група з'ясувала, що на аеродромі знаходяться від 10 до 14 одиниць зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф, три радіолокаційні станції КАСТА-2Е2 та 48Я6 Підліт, два зенітні комплекси Панцир. Також там розташований склад боєприпасів із мінімумом 15-60 ракет для ЗРК С-300/400. Активісти також з'ясували, що російські військові літаки Іл-76 підвозять ракети для С-400 до аеропорту Гомель, звідки їх везуть до Зябрівки.

Режим диктатора Олександра Лукашенка підтримує Росію у повномасштабній війні проти України. Російські окупаційні війська та танки наступали на північ України з території Білорусі. Там розміщено установки, з яких по містах України запускають ракети. Росія використовує для своєї повномасштабної агресії аеродроми та повітряний простір Білорусі, білоруську інфраструктуру та лікарні, перевозить білоруською територією свою зброю та техніку.

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