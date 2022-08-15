Облрада: окупанти обстріляли райони Дніпропетровської області

Російські окупанти у понеділок, 15 серпня, обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, повідомив глава облради Микола Лукащук, повідомляє Новое время.

У Telegram він уточнив, що вдень армія РФ із РСЗВ Ураган обстріляла Зеленодольську громаду та прикордонні райони Апостолівської громади. За його даними, жертв, постраждалих та руйнувань немає.

Також приблизно о шостій вечора окупанти відкрили вогонь по Марганецькій громаді Нікопольського району, додав Лукащук. За його даними, також обійшлося без потерпілих.

Окупанти обстрілюють Нікопольський район із території тимчасово окупованої Запорізької області, прикриваючись Запорізькою АЕС. Влада закликала місцевих жителів евакуюватися.