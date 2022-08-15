Телевізор як сучасний розважальний центр

Сучасні телевізори перестали бути тими, з якими багато хто познайомився багато років тому.

Сьогодні це багатофункціональна техніка, що має вихід в інтернет та велику кількість функцій. Деякі моделі взагалі можна порівнювати з повноцінними комп'ютерами і навіть планшетами, переглядаючи відео, відкриваючи браузери і користуючись різними сервісами.

При цьому не потрібно забувати про візуальну складову. Поява нових технологій дозволяє підвищити контрастність та яскравість, покращити кольоропередачу та гарантувати якісну картинку. Вибираючи телевізори в інтернет-магазині «Фокстрот»﻿, кожен покупець зіткнеться з великою кількістю рішень. Пристрої відрізнятимуться розмірами екранів, діагоналлю, додатковим функціоналом та навіть зовнішнім виглядом.

Роздільна здатність екрану

Один із ключових параметрів вибору. Виробники пропонують кілька варіантів:

1. Full HD. Роздільна здатність 1920 на 1080 пікселів. Оптимальний варіант для перегляду фільмів та телепередач;

2. 4K або Ultra HD. Роздільна здатність в 4 вище, ніж у моделях Full HD. Картинка реалістична і просто приголомшлива;

3. 8К. Найбільш технологічне рішення, адже відео виглядатиме деталізовано, а розширена відтінкова палітра дозволить отримати максимум задоволення.

Діагональ екранів від 20 до 70 дюймів. Золотою серединою є показник 55 дюймів.

Підключення та порти

Наявність HDMI та USB-портів із підтримкою мультимедіа дозволить розширити функціонал будь-якого телевізора. Ідеально, щоб було щонайменше 3 порти HDMI з версією 2.0, що не обмежує підключення сучасних гаджетів та пристроїв. Для відображення контенту 8K необхідно мати порт HDMI 2.1.

Застосування USB є чудовим інструментом для перегляду відео, різних фотографій або відтворення музики. Вбудовані порти Wi-Fi та Ethernet допоможуть забезпечити підключення до інтернету з гарантією стабільного доступу.

Купівля телевізора

Відмінним рішенням для вибору та покупки телевізора стане магазин «Фокстрот», де представлено кілька десятків моделей на вибір. За рахунок частих акцій та додаткових знижок створюються прийнятні умови для покупки.

Гарантується висока якість продукції, що продається. Легкість вибору супроводжується великим набором технічних характеристик та параметрів. Крім того є зображення і картинки продукції, що продається, щоб візуально оцінити телевізори. Діє доставка до різних міст України.