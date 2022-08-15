Кулеба: велика ймовірність визнання РФ державою - спонсором тероризму

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що зараз велика ймовірність визнання Росії державою — спонсором тероризму, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Дмитро Гордону, відповідаючи на запитання про те, наскільки велика ймовірність того, що Росію визнають державою — спонсором тероризму, він сказав:

«Велика, чим довше йде війна, тим більшою буде ймовірність».

"У всьому світі статус держави – спонсора тероризму – це політичне тавро, але в одній країні світу статус держави – спонсора тероризму має конкретні юридичні наслідки. Це США" , - сказав міністр.

Кулеба повідомив, що це питання президент України Володимир Зеленський особисто тримає на контролі та «визначив його як пріоритет». Але, за словами міністра, американці опираються, тому що для їхньої країни це рішення матиме наслідки у відносинах із Росією.

"Але ми працюємо, щоби це сталося. І Росія дуже допомагає. Жаль, що ціною наших життів. Але вони не покладаючи рук, роблять свій внесок у цю скарбничку" , — сказав Кулеба.

Раніше країна-агресор заявила США, що якщо Вашингтон визнає РФ країною - спонсором тероризму, Кремль визнає такий крок "точкою неповернення" в російсько-американських відносинах.

Концепція «держава — спонсор тероризму» — термін, який використовує Держдепартамент США для позначення тих країн, «які неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму». Рішення про визнання тієї чи іншої країни "спонсором тероризму" приймає держсекретар США.

Станом на літо 2022 року до американського списку держав-спонсорів тероризму входять чотири країни: Куба, КНДР, Іран та Сирія.