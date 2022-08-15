У МВС розповіли про масштаби забруднення України мінами та снарядами
П'ята частина території України забруднена мінами та іншими боєприсами, що не розірвалися, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.
"Від початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС вже виявили, вилучили та знешкодили понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів, було обстежено територію площею понад 68 тисяч гектарів. І ця робота не зупиняється ні на мить", — сказав він.
Єнін зазначив, що розмінування деокупованих територій продовжується. Наприклад, на Київщині знешкодили понад 60 тисяч боєприпасів і ця робота триває.
Раніше Євген Єнін заявив, що на розмінування України можуть піти "довгі роки".