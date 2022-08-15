ООН готова разом із МАГАТЕ приїхати на захоплену окупантами ЗАЕС

ООН готова допомогти Міжнародному агентству з атомної енергії з місією на захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррик у понеділок, 15 серпня, повідомляє пресслужба організації.

В ООН наголосили, що МАГАТЕ — незалежна організація, яка сама ухвалює рішення про те, як здійснювати свій мандат, а ООН не може блокувати або скасовувати будь-які дії агентства.

"…Секретаріат ООН вважає, що має логістичні та безпекові можливості в Україні для того, щоб підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо Україна та Росія на це погодяться" , — сказав Дюжаррик.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, російські окупанти захопили після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російськими обстрілами в кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Кремль використовує Запорізьку АЕС для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь в районі електростанції, а також для тиску на Україну та світ, погрожуючи ядерною катастрофою.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. Останні два тижні окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС.

Україна закликає МАГАТЕ та ООН якнайшвидше відправити на Запорізьку АЕС міжнародну місію.