ISW: У проросійських силах, які воюють в Україні, стався розкол

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили про розкол у проросійських силах, які воюють в Україні, повідомляє Українська правда.

За наявною інформацією, бійці збройних формувань так званої "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.

Ключові висновки аналітиків інституту: