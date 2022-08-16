ISW: У проросійських силах, які воюють в Україні, стався розкол
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили про розкол у проросійських силах, які воюють в Україні, повідомляє Українська правда.
За наявною інформацією, бійці збройних формувань так званої "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Відео, на якому військовослужбовці так званої "ЛНР" відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про розкол між проросійськими силами.
- Російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов’янська.
- Окупанти провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.
- Загарбники продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька.
- Російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.
- Російські та українські війська продовжували обмінюватися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.
- Влада Санкт-Петербурга офіційно спростувала виклик місцевих чоловіків до військкоматів для обговорення контрактної служби.
- Російська окупаційна влада продовжувала підготовку до інтеграції окупованих територій України до складу Росії.