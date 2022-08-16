16 серпня: важливі прикмети в цей особливий день, у кого іменини
У вівторок, 16 серпня, відзначають церковне свято - день Антонія Римлянина і Антона Віхровія, пише Styler, РБК-Україна.
Народне свято має назву Антон Віхровій з двох причин. Православна церква відзначає пам'ять святого Новгородського Чудотворця преподобного Антонія Римлянина, який жив в XI-XII століттях. Віхровієм свято назвали тому, що в цей день часто спостерігаються сильні вітри, які закручуються у вихори.
Особливо сміливі виходили вартувати такі вихори на перехрестях. Вважалося, що всередині них ховається нечиста сила.
Це свято мало й іншу назву - Малинник. Воно пов'язане з тим, що до цього періоду в лісах і садах встигало багато малини.
Головні прикмети цього дня
- Яка погода 16 серпня, такий і жовтень буде;
- Пішов дощ - велика ймовірність того, що він затримається надовго;
- Вихори - до суворої зими;
- Сильний холодний вітер - до морозної зими, південний, теплий - до м'якої і сніжної;
- Домашня птиця почала міняти пір'я - рано прийдуть холоди.
Що сьогодні не можна робити
- Не можна сьогодні викидати сміття і прибирати в будинку.
- Не можна лінуватися і віддаватися неробству.
- Не рекомендується братися за з'ясування відносин.
Іменини в Антона, Ісаакія, Миколи, В'ячеслава, Івана і Кузьми.