Глава Меджлісу: У Криму горить російська військова частина

Вранці 16 серпня у селищі Азовське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа у російській військовій частині, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Повідомляють із тимчасово окупованого Криму: вдале влучення по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи лунають протягом години" , — написав він у Facebook.

За словами Чубарова, було влучання у схрон із боєприпасами.