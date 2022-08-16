Глава Меджлісу: У Криму горить російська військова частина
Вранці 16 серпня у селищі Азовське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа у російській військовій частині, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Повідомляють із тимчасово окупованого Криму: вдале влучення по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи лунають протягом години", — написав він у Facebook.
За словами Чубарова, було влучання у схрон із боєприпасами.
"Звуки від вибухів далеко прокочуються степом", — зазначив голова Меджлісу.