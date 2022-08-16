У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

﻿У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника з 24 лютого по 16 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1880 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,
  • артилерійських систем – 989 (+4) од,
  • РСЗВ - 263 (+2) од,
  • засобів ППО - 136 (+0) од,
  • літаків – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів – 196 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
  • крилатих ракет - 190 (+3),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
  • спеціальної техніки - 92 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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