У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

﻿У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника з 24 лютого по 16 серпня орієнтовно склали:

особового складу - близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1880 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,

артилерійських систем – 989 (+4) од,

РСЗВ - 263 (+2) од,

засобів ППО - 136 (+0) од,

літаків – 233 (+0) од,

гелікоптерів – 196 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),

крилатих ракет - 190 (+3),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,

спеціальної техніки - 92 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.