У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Втрати противника з 24 лютого по 16 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1880 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,
- артилерійських систем – 989 (+4) од,
- РСЗВ - 263 (+2) од,
- засобів ППО - 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 196 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
- крилатих ракет - 190 (+3),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
- спеціальної техніки - 92 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.