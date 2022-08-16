Розвідка Британії: Флот РФ не має ефективного контролю над морем

У щоденному звіті британської розвідки йдеться про те, що кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати вкрай оборонну позицію, патрулювання зазвичай обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя, повідомляє Українська правда.

"Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року" , - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що Чорноморський флот РФ продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але наразі зазнає труднощів із здійсненням ефективного контролю над морем.

"Він втратив свій флагман "Москва", значну частину бойових літаків морської авіації та контроль над Зміїним островом" , - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці вказують, що обмежена ефективність Чорноморського флоту РФ підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково тому, що морська загроза Одесі в даний час значною мірою нейтралізована.