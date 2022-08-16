Мінінфраструктури: з України до Ефіопії вирушило судно із зерном

Судно Brave Commander з українським зерном залишило порт Південний. Про це 16 серпня повідомило Міністерство інфраструктури.

"Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тис. тонн пшениці.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 17 суден вирушили із українських портів. На їх борту понад 475 тис. тонн агропродукції, додали в Мінінфраструктури.