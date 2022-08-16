Шойгу: РФ не має потреби використовувати ядерну зброю в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на X Московській конференції з міжнародної безпеки заявив, що Росія не потребує застосування ядерної зброї в Україні, "головне її призначення — це стримування ядерного нападу", повідомляє Українська правда.

Твердження про можливе застосування ядерної зброї Росією Шойгу назвав "абсурдними".

При цьому міністр оборони РФ повторив тезу російської пропаганди, що "Києвом у гібридній війні проти Росії керують об'єднані сили Заходу".

Мовляв, відповідальність за загибель мирного населення на Донбасі теж "несуть країни Заходу через постачання зброї, а в НАТО немає сумнівів, що цілі спецоперації, які поставила Росія, будуть досягнуті".