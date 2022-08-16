ДБР розслідує понад 800 справ проти колаборантів

З початку повномасштабної російської агресії Державне бюро розслідувань розслідує 815 проваджень щодо зрадників та колаборантів. Про це повідомляє прес-служба ДБР﻿.

Зокрема розслідують 679 кримінальних проваджень за державну зраду (ст. 111 ККУ), за колабораційну діяльність - 104 провадження (ст. 111-1 ККУ), 9 - щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

Також 256 фігурантам повідомлено про підозру, 168 оголошено в розшук.

Ще майже 1150 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

До суду за цими статтями направлено 22 провадження.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Донецькій, Луганській, Херсонській областях та м. Києві.