Близько 8% населення країни: де в Польщі мешкає найбільше українців

Близько 8% населення країни: де в Польщі мешкає найбільше українців

На початок 2022 року у Польщі проживало приблизно два мільйони українців, однак через повномасштабну війну їх кількість суттєво зросла. Про це, з посиланням на Інформаційний портал Польщі, повідомляє УНН.

За даними польської прикордонної служби, з 24 лютого польський кордон перетнули понад п’ять мільйонів українців. Щоправда, частина з них переїхали в інші країни.

Наразі у Польщі перебуває приблизно 3,4 млн осіб, що складає 8% від населення країни. Найчастіше українці обирають великі міста, у яких легше знайти житло та роботу.

Так, згідно з дослідженнями, найпопулярнішими серед українців є такі міста:

  • У Жешуві – 37% від загальної кількості жителів міста.
  • У Гданську – 34%, у Катовіце – 33%.
  • У Вроцлаві та Кракові українці складають по 23% від загальної кількості жителів.
  • У Любліні – 20%.
  • У Познані, Щецині та Варшаві (16%, 15% та 13% відповідно).
  • Найменше приваблює українців Білосток, Лодзь та Бидгощ.

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