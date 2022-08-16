Близько 8% населення країни: де в Польщі мешкає найбільше українців

На початок 2022 року у Польщі проживало приблизно два мільйони українців, однак через повномасштабну війну їх кількість суттєво зросла. Про це, з посиланням на Інформаційний портал Польщі, повідомляє УНН.

За даними польської прикордонної служби, з 24 лютого польський кордон перетнули понад п’ять мільйонів українців. Щоправда, частина з них переїхали в інші країни.

Наразі у Польщі перебуває приблизно 3,4 млн осіб, що складає 8% від населення країни. Найчастіше українці обирають великі міста, у яких легше знайти житло та роботу.

Так, згідно з дослідженнями, найпопулярнішими серед українців є такі міста: