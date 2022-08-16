Близько 8% населення країни: де в Польщі мешкає найбільше українців
На початок 2022 року у Польщі проживало приблизно два мільйони українців, однак через повномасштабну війну їх кількість суттєво зросла. Про це, з посиланням на Інформаційний портал Польщі, повідомляє УНН.
За даними польської прикордонної служби, з 24 лютого польський кордон перетнули понад п’ять мільйонів українців. Щоправда, частина з них переїхали в інші країни.
Наразі у Польщі перебуває приблизно 3,4 млн осіб, що складає 8% від населення країни. Найчастіше українці обирають великі міста, у яких легше знайти житло та роботу.
Так, згідно з дослідженнями, найпопулярнішими серед українців є такі міста:
- У Жешуві – 37% від загальної кількості жителів міста.
- У Гданську – 34%, у Катовіце – 33%.
- У Вроцлаві та Кракові українці складають по 23% від загальної кількості жителів.
- У Любліні – 20%.
- У Познані, Щецині та Варшаві (16%, 15% та 13% відповідно).
- Найменше приваблює українців Білосток, Лодзь та Бидгощ.