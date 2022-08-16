СтратКом ЗСУ: Скільки техніки тримали росіяни в Джанкої

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє﻿, що в районі пошкодженої вибухами залізничної станції Азовське в окупованому Криму росіяни розвантажували військову техніку та боєприпаси, а в районі аеродрому поблизу Джанкою стояли зенітно-ракетні комплекси РФ.

"В районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО за останній час. Але результат в наявності" , – йдеться в повідомленні.

За даними СтратКому ЗСУ, в районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто, за попередніми даними, щонайменше 8 ЗРС С-400, 3 ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1".

Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно- пускові контейнери).

"Ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня" , – стверджують в управлінні стратегічних комунікацій.

Також у районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Піон", 3 од. РСЗВ БМ-21 "Град", а також боєприпасів.