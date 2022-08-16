NYT: За вибухами на складі в Криму стоїть елітний український підрозділ

За інформацією американського видання The New York Times, до ранкових вибухів на складі під Джанкоєм у Криму причетний елітний український військовий підрозділ, повідомляє Українська правда.

"Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності сказав, що елітний український військовий підрозділ, який діє у тилу ворога, несе відповідальність за вибух (на складі під Джанкоєм - ред.), який спровокував численні детонації" , - йдеться у повідомленні видання.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі у Криму була диверсія.

"Вранці 16 серпня в результаті диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано ряду цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також ряд житлових будинків" , - заявили в Міноборони РФ.

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотримання правил протипожежної безпеки".