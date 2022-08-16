У ЗСУ оцінили ймовірність загрози з Білорусі

Загроза наступу з Білорусі була, є і буде, бо територію Білорусі Росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії та завдавала ударів звідти. Останнім часом помітно, що РФ нарощує сили в цьому напрямку, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

За його словами, ЗСУ постійно спостерігають переміщення військ, перевезення боєкомплектів як ракет і "Іскандер", так і інших.

"Це відбувається не сьогодні і не вчора. Це відбувається завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один з аеродромів Білорусі, зрозуміло, що він перевозить озброєння. Є певні дані розвідки, і в відкритих джерелах є інформація, що противник нарощує свої сили на білоруській території. Це зокрема іде і політична складова - погрожувати Заходу на західних кордонах цієї держави. А також погрожувати Україні" , - каже він.

Ігнат не став приховувати, що є певна загроза наступу з Білорусі, вона була завжди.