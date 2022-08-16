В Україні цьогоріч не запустяться 10 цукрових заводів

Третина цукрових заводів України не працюватиме цього року. Заводи зупиняться через війну і високі ціни на газ. Про це заявив заступник директора Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин.

"В Європі газ коштує вже понад 2 тис. дол. Якби Гнідавський цукровий завод працював тільки на газу, то щодоби ми повинні віддати мінімум 400 тонн цукру тільки на газ при тому, що завод вироблятиме 600-700 тонн за добу, а ще потрібно розрахуватись із господарствами-бурякоздавачами, платити заробітну плату людям, обслуговувати підприємство" , - розповів Нікішин.

Він зазначив, що кожен кілограм виробленого на газу цукру приносить лише збитки. Це і стало причиною того, що цьогоріч не працюватимуть 10 заводів. По всій Україні запустяться лише 22.