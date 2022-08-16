Belingcat: на авіабазі в Гвардійському знаходилося 24 російські літаки

Керівник Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що на авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району знаходилося 24 російські літаки, повідомляє Новое время.

У себе в Twitter він написав, що на авіабазі було 12 літаків СУ-24М та 12 літаків Су-25СМ.

Вранці у вівторок, 16 серпня, в окупованому Криму знову пролунали вибухи: поблизу селища Азовське Джанкойського району горить російська військова частина та склад боєприпасів, а в самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції.

Також сталися вибухи на військовій авіабазі у селищі Гвардійське Сімферопольського району.