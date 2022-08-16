WP оприлюднив секретні плани Путіна перед вторгненням в Україну

Видання Washington Post з посиланням на більш ніж 3 десятки співрозмовників з-поміж високопоставлених офіційних осіб США, України, Європи та НАТО, стверджує, що США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і Зеленського, що є ризик вторгнення, повідомляє Українська правда.

За даними видання, у жовтні 2021 року в Овальному кабінеті у Білому домі відбулася термінова зустріч найвищого розвідувального, військового та дипломатичного керівництва з президентом Джо Байденом.

На цій зустрічі обговорювали суворо засекречений розвідувальний аналіз, – складений на основі нещодавно отриманих супутникових знімків, перехоплених повідомлень і розмов з джерелами, – який окреслював військові плани президента Росії Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначається, що таких зустрічей щодо України тієї осені було кілька. На тій зустрічі, яку описує видання, були присутні Байден та віцепрезидент Камала Харріс, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, генерал армії США Марк Міллі та інші високопосадовці.

На цій зустрічі Байдену повідомили, що розвіддані про оперативні плани Путіна на додаток до розгортання озброєння вздовж кордону з Україною показали, що тепер у Росії все готове до масованого нападу.

Повідомлялося, що військові плани Путіна були дуже зухвалими – вони передбачали захоплення більшої частини України та могли створити пряму загрозу східному флангу НАТО або навіть зруйнувати безпекову архітектуру Європи після Другої світової війни.

На цій зустрічі Байден, який обіцяв уберегти країну від нових воєн, вирішив, що Путіна потрібно або стримувати, або протистояти йому, і що США не повинні діяти самостійно. Зазначається, що в той час НАТО було далеко не одностайним щодо того, як поводитися з Москвою, а довіра до США була слабкою.

Повідомляється, що вже тоді було розуміння, що у разі вторгнення РФ українцям буде потрібна значна кількість нового озброєння, щоб захистити себе. Також було розуміння, що дуже багато чого може спровокувати прямий конфлікт НАТО з ядерною Росією.

Того жовтневого ранку Міллі повідомив, що за даними розвідки, Путін планує провести велику стратегічну атаку на Україну одночасно з кількох напрямків.

Зокрема, повідомлялося, що росіяни хочуть напасти з півночі – по обидва боки від Києва. Частина сил мала рухатися на схід від столиці через українське місто Чернігів, а інша частина – обійти Київ із заходу, просуваючись на південь із Білорусі через природний "коридор" між "Зоною відчуження" та болотистою місцевістю довкола Чорнобильської АЕС. Атака мала відбутися взимку, щоб земля стала твердою і могли пройти танки.

Взявши Київ у кільце, російські війська планували захопити столицю за 3-4 дні. Російський спецназ мав знайти і усунути президента Володимира Зеленського (вбивши його, якщо буде потрібно) і встановити дружній Кремлю маріонетковий уряд.

Окремо російські війська мали прийти зі сходу і пройти через центральну Україну до Дніпра, а війська з Криму зайняли південно-східне узбережжя. Ці дії, за планом Кремля, могли тривати кілька тижнів.

Після паузи для перегрупування та переозброєння, росіяни мали рушити на захід, до лінії північ-південь, що простягалася від Молдови до західної Білорусі, залишивши на заході залишки української держави – територію, яка, за розрахунками Путіна, була населена невиправними неонацистськими русофобами.

Співрозмовники видання зазначають, що деяким присутнім у Білому домі важко було усвідомити масштаб амбіцій російського лідера. Вони не вірили, що "розумна країна могла б піти на таке".

І все ж таки розвідка показувала, що все більше і більше російських військ прибувало до кордонів України для повноцінної кампанії.

Повідомляється, що тоді Байден тиснув на своїх радників – чи дійсно вони думають, що цього разу Путін завдасть удару. І ті підтверджували, що це реально.

Зокрема, директор ЦРУ Вільям Бернс, який служив послом США в Москві і мав найбільш прямі контакти з Путіним серед усіх в адміністрації Байдена, назвав російського лідера зацикленим на Україні.

На думку аналітиків, Путін розрахував, що його спроба захопити Україну викличе у Заходу обурення, але не конкретні дії. Це було пов'язано з багатьма чинниками – бажанням США уникнути нових воєн після Афганістану, світовою боротьбою з пандемією коронавірусу, звільненням з посади канцлера Німеччини Ангели Меркель, виборами президента у Франції та економічним спадом після Brexit у Великій Британії.

Крім того, більша частина континенту залежала від російської нафти та природного газу.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейкоба Саллівана, Байден після жовтневого брифінгу ухвалив два рішення – послати когось до Москви, щоб він попередив Кремль про наслідки у разі нападу, та поінформувати союзників про дані, отримані американською розвідкою, та схилити їх до того, що потрібно буде мати єдину жорстку позицію щодо Росії, посилювати та розширювати обороноздатність НАТО та допомагати Україні.

Видання нагадало, що дані розвідки передали і українському керівництву. Але в Україні до цього ставилися скептично. Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснював це тим, що Україна просила подробиць, але їх не було.

Не зовсім вірили у повномасштабне вторгнення і в Європі та НАТО.

12 січня Бернс зустрівся в Києві з Зеленським і повідомив, що, за даними розвідки, Росія має намір завдати блискавичного удару по Києву та обезголовити центральну владу.

США також припускали, що Росія спробує спочатку висадити свої війська в аеропорту в Гостомелі, передмісті столиці, і розпочне штурм Києва.