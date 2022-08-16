Гайдай: в окупованому Росією Лисичанську було чути вибух

В окупованому Росією Лисичанську (Луганська область) пролунав вибух, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Facebook.

"Навіть не знаю як анонсувати новину….Луганщина нищить окупантів…чи: у Лисичанську знов бавовна…,а може: паління вбиває…)) Далі буде…" , — написав Гайдай.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу.