Гайдай: в окупованому Росією Лисичанську було чути вибух
В окупованому Росією Лисичанську (Луганська область) пролунав вибух, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Facebook.
"Навіть не знаю як анонсувати новину….Луганщина нищить окупантів…чи: у Лисичанську знов бавовна…,а може: паління вбиває…)) Далі буде…", — написав Гайдай.
Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу.