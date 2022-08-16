Поліція: через бої загорілися вагони на станції у Херсонській області
Через бойові дії виникла пожежа на території залізничної станції у Генічеському районі Херсонської області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила поліція Херсонської області.
Пожежа на залізничній станції у Генічеському районі виникла через бої.
Зазначається, що внаслідок пожежі вогонь знищив внутрішнє оздоблення залізничних вагонів.
Разом із тим, за даними поліції, росіяни обстріляли 6 населених пунктів, є поранені люди.