Зеленський провів телефонну розмову з Макроном: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter.

"Продовжив діалог з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував Франції за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ", - написав Зеленський.

Продовжив діалог з @EmmanuelMacron. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував ???????? за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги ???????? та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2022

Нагадаємо, тиждень тому прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, в якій зокрема обговорили Україну та домовились продовжувати її підтримку у війні проти Росії.