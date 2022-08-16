ОДА: окупанти обстріляли Нікополь та Оріхів, є загибла та поранені

У вівторок окупанти обстріляли житлові квартали Нікополя на Дніпропетровщині та Оріхова на Запоріжжі, поранення отримали щонайменше 10 людей і одна людина загинула, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у Telegram та голова Запорізької ОДА Олександр Старух у Telegram.

"Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії".

За його словами, відомо про щонайменше чотирьох поранених. Один з постраждалих перебуває у лікарні. У місті пошкоджені кілька приватних будинків, у деяких з них сталося загорання. На місці працюють рятувальники.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляє, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу міста Оріхів у Пологівському районі загинула одна місцева жителька та ще шестеро отримали поранення. Троє постраждалих є працівниками енергокомпанії, які відновлювали мережі.

Також зазнали руйнувань десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі, що виникли внаслідок обстрілів.