СБУ: у Слов'янську затримали російського агента, який збирав дані про ЗСУ

Українські спецслужби затримали у Слов’янську російського агента, який збирав дані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів ЗСУ у Донецькій області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затриманим виявився громадянин Росії, який мав вид на тимчасове проживання в Україні.

Свої розвіддані він супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій із прив'язкою до місцевості. Зокрема, збирав інформацію про українську артилерію, яка знищує склади окупантів.

У СБУ зазначають, що ці дані росіяни планували використати для точних ракетних ударів у підрозділи Сил оборони України.

Російські окупанти все ще намагаються захопити Слов'янськ, проте ЗСУ відбивають спроби штурму на цьому напрямі.