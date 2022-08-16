СБУ: у Слов'янську затримали російського агента, який збирав дані про ЗСУ
Українські спецслужби затримали у Слов’янську російського агента, який збирав дані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів ЗСУ у Донецькій області, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Затриманим виявився громадянин Росії, який мав вид на тимчасове проживання в Україні.
Свої розвіддані він супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій із прив'язкою до місцевості. Зокрема, збирав інформацію про українську артилерію, яка знищує склади окупантів.
У СБУ зазначають, що ці дані росіяни планували використати для точних ракетних ударів у підрозділи Сил оборони України.
Російські окупанти все ще намагаються захопити Слов'янськ, проте ЗСУ відбивають спроби штурму на цьому напрямі.