Зеленський розповів про розмови з партнерами щодо підготовки вторгнення РФ

Президент Володимир Зеленський розповів, як реагував на сигнали від іноземних партнерів щодо того, що Росія готується до повномасштабного вторгнення, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю The Washington Post, опублікованому у вівторок, 16 серпня, глава держави заявив, що на всі попередження чи сигнали від партнерів казав, що Україні потрібна зброя.

"...Якщо у нас буде недостатньо зброї, нам буде важко воювати. Ми будемо боротися з ними, це точно. Вони не хочуть говорити. [Російський диктатор Володимир Путін] вже три роки не хоче спілкуватися. Тому я не хочу слухати цю маячню про те, що росіяни готові говорити, — це маячня. Я це чітко пояснив. Все, що нам потрібно — це зброя, і якщо у вас є можливість, змусіть його сісти зі мною за стіл переговорів. Я говорив конкретно про це, тому що ми вірили, що буде вторгнення" , — сказав Зеленський.

За словами президента, якби влада повідомила українцям про те, що країна-терорист РФ готує повномасштабне вторгнення, це посіяло б хаос і обвалило економіку.

"…Загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед населення перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають із країни. І коли почалося вторгнення, ми були настільки сильні, наскільки могли. Частина наших людей поїхала, але більшість залишилися тут, вони боролися за свої домівки. І як би цинічно це не звучало, ці люди все зупинили. Якби це сталося в жовтні — не дай Боже, в опалювальний сезон — нічого не залишилося б" , — додав він.

На запитання інтерв'юера про приїзд у Київ директора ЦРУ Вільяма Бернса в січні Зеленський відповів, що отримав сигнали про загрозу своєму життю. За його словами, такі ж сигнали надходили й від українських спецслужб, і від їхніх закордонних колег. Він розповів, що країна-агресор вела гібридну війну проти України та спланувала енергетичний та політичний удари (зміну влади на маріонеткову всередині країни), а восени — фінансовий удар, метою якого було дестабілізувати ситуацію під час опалювального сезону.

"Вони це зробили для того, щоб ми перестали бути країною, а до моменту їхнього вторгнення вже були ганчіркою... Ось на що вони робили ставку. Ми не пішли на це…" , — наголосив президент.

Він також сказав, що партнери хотіли перемоги України, але водночас боялися війни й не хотіли воювати з Росією: "Якщо... всі бояться з ними воювати — вибачте, тоді ми вирішуватимемо, як це робити, правильно це чи ні. Але війна піде далі, вглиб Європи, тож, будь ласка, надішліть нам зброю, адже ми й вас теж захищаємо. І вони почали надсилати”.

Раніше WP із посиланням на джерела повідомила, що диктатор Володимир Путін планував захопити більшу частину України, а президента Володимира Зеленського мали усунути від влади та вбити, «якщо знадобиться».