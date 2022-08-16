Опитування: більшість українців вважають себе громадянами своєї країни

Більшість населення України (85%) вважають себе передусім громадянами своєї країни. Це майже вдвічі більше, ніж 1992 року — 45,6%, повідомляє Новое время.

Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування стосувалося ідентичності у територіальному та політичному контекстах. На питання «Ким ви себе насамперед вважаєте?» майже 85% опитаних обрали варіант відповіді "Громадянином України". Мешканцем свого населеного пункту чи регіону себе вважають понад 6%. Громадянином світу чи Європи себе назвали майже 4%. Близько 3% вважає себе представником етносу чи нації. Громадянином колишнього Радянського Союзу себе відчувають трохи менше 1% опитаних.

Серед різних соціальних категорій населення немає великої різниці за цим показником. Так, серед жителів Сходу 81% вважають себе передусім громадянами України, серед російськомовних українців — 81%, серед російськомовних росіян — 78%, — зазначають соціологи.

Серед молоді громадянська ідентичність перевищує 85% людей. Також у цій групі нульовий показник тих, хто вважає себе громадянином колишнього СРСР.

У найстаршій групі — 70 років і більше, як альтернатива громадянській ідентичності найчастіше обирали відчуття приналежності до етносу, нації 7,1%, а також до громадян колишнього Радянського Союзу 3,2%.

Опитування проводилося з 6 по 20 липня 2022 року, методом телефонних інтерв'ю. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років та старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України. Похибка не перевищувала 2,4%. У разі війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.