Delfi: у Латвії оголосили збір коштів для придбання Bayraktar для ЗСУ

У Латвії 16 серпня оголосили збір коштів для придбання ударного безпілотника Bayraktar TB2, який передадуть Збройним силам України, повідомляє Ділова столиця.

Одним із ініціатором збору коштів став музикант Ралфс Ейландс, повідомляє Delfi.

В описі до ініціативи зазначено, що "Bayraktar TB2" є дистанційно керованим бойовим безпілотним літальним апаратом або безпілотником виробництва Туреччини".

Загалом на "латвійський Bayraktar" необхідно зібрати 5 млн євро. До полудня близько 3000 людей пожертвували понад сто тисяч євро.

Нагадаємо, кошти на "Bayraktar TB2" для потреб ЗСУ також збирали в Литві, Польщі, Норвегії, Канаді.