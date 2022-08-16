ЗМІ: у Латвії оголосили збір коштів для придбання Bayraktar для ЗСУ

У Латвії розпочалося збирання коштів на придбання для потреб ЗС України безпілотного літального бойового апарату Bayraktar, повідомляє Делфi.

Про це свідчить інформація Ziedot.lv.

Одним із ініціатором збору коштів став музикант Ралфс Ейландс. На розміщеному в інтернеті відео він повідомив, що кожен житель Латвії має можливість довести свою підтримку Україні, а також за допомогою рук українців "передати привіт російським окупантам".

Як зазначено в описі ініціативи на сайті Ziedot.lv, "Bayraktar TB2" є дистанційно керованим бойовим безпілотним літальним апаратом або безпілотником виробництва Туреччини. Латвія – не перша країна, громадяни якої вирішили висловити свою підтримку Україні, збираючи пожертвування на цей дрон. Подібні акції вже проводилися, наприклад, у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді.

Ініціативу було опубліковано у вівторок, 16 серпня. Загалом на "латвійський Bayraktar" необхідно зібрати 5 мільйонів євро. До полудня близько 3000 людей пожертвували понад сто тисяч євро.