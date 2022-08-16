Зеленський пояснив, чому українців не попередили про вторгнення Росії

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення Росії, що готувалось, у жовтні 2021 року, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю The Washington Post, опублікованому у вівторок, 16 серпня, глава держави сказав, що попередження про нову військову агресію РФ призвело б до хаосу та обвалу економіки в Україні.

"Якби ми повідомили про це — а цього хотіли деякі люди, імена яких я не називатиму, — то з жовтня минулого року я втрачав би 7 мільярдів доларів на місяць, а в момент, коли росіяни напали б, вони б взяли нас за три дні…

Але одна справа, коли хаос контролюється і це у воєнний час — ти по-іншому керуєш державою. Можна відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступити, боронитися. Можна контролювати свою інфраструктуру. І зовсім інша справа, коли у вас немає воєнного стану чи режиму НС, а є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць, навіть без зброї — це вже велика війна для нашої країни", — пояснив він.

Зеленський додав, що після 24 лютого Україна була «настільки сильною, наскільки могла», і ті люди, які залишилися в країні і захищали свої домівки, зупинили просування російських окупантів. На його думку, хаос під час опалювального сезону восени 2021 року призвів би до того, що уряду України не існувало б, а всередині країни була політична війна.

Він зазначив, що країна-агресор веде гібридну війну та спланувала енергетичний, політичний і фінансовий удари, які мали послабити Україну перед початком повномасштабного вторгнення РФ, але Київ на це не пішов.

Президент також сказав, що у грудні-лютому українці виводили гроші з економіки, і влада не обмежувала це їхнє право, незважаючи на ефект на економіку.

"Свобода, яку мають люди в демократичній країні, — це свобода, яку мали наші люди. Вони володіли всією доступною інформацією. Вибачте, те, що я не казав їм про змову росіян щось зі мною зробити і про все, що мені доповідали спецслужби: „Ти маєш вивезти свою родину“. Я сказав: „Як ви це собі уявляєте? Я вивезу свою сім'ю, я щось робитиму, а люди залишаться тут? Я не можу так“. Наша земля — єдине, що ми маємо; ми залишимося тут разом. А потім сталося те, що сталося" , — заявив він.

Раніше WP із посиланням на джерела повідомила, що диктатор Володимир Путін планував захопити більшу частину України, а президента Володимира Зеленського мали усунути від влади та вбити, «якщо знадобиться».