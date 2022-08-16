Подоляк: росіяни у Херсоні розбирають вагони та переправляють до Криму

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що російські військові в окупованому Херсоні дали вказівку залізничникам у захоплених регіонах перенаправити всі пошкоджені та цілі напіввагони до Нової Каховки та Херсона, а потім їх розбирають і спрямовують у Крим, повідомляє Українська правда.

Про це Подоляк ﻿написав у Telegram.

"За інформацією з місцевих джерел, окупанти дали ультимативну вказівку залізничникам у тимчасово захоплених південних регіонах перенаправити всі пошкоджені та цілі напіввагони до Нової Каховки та Херсона. Підкреслюю: всі вагони, включно з ледь живими".

Подоляк повідомив, що в окупації росіяни розбирають вагони, які надійшли:

"колісні пари та візки демонтують для спрямування до окупованого Криму, а рами й кузови відправляють на розрізання на брухт – також у напрямку Криму".

За словами радника глави ОП, залізничникам наказали залишити тільки платформи для транспортування техніки й незначний парк для внутрішніх перевезень в ОРДЛО.

"Російські військові (бойовики) чудово розуміють свої часові перспективи перебування в Херсоні. Ніхто насправді не планує займатися тимчасово окупованою областю чи інтегрувати її економіку в російський простір. Треба встигнути вкрасти якомога більше.

Тому наступний крок нам уже добре відомий – масова крадіжка унітазів і викручені лампочки в під‘їздах у Херсоні".