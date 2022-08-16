Міносвіти змінило навчальну програму загальної середньої освіти

Міністерство освіти та науки оновило шкільну програму загальної середньої освіти з урахуванням викликів, з якими зіткнулася Україна внаслідок повномасштабної російської агресії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти.

Так, внесено зміни до навчальних програм предметів "Історія України", "Всесвітня історія" для 6 — 11 класів та інтегрованого курсу "Історія: Україна та світ" (10 клас). У оновлених програмах пропонується погляд на СРСР як країну імперського типу. Також програми орієнтують на вивчення не лише інструментів насильства, якого у ХХ столітті зазнавали українці, а й опір йому. Частина змін спрямована на розширення просторових контекстів української історії, створення додаткових можливостей для аналогій та порівнянь. Істотні зміни пропонуються у частині новітньої історії, насамперед подій, пов'язаних із збройною агресією Росії проти України. Окремим навчальним блоком йтиме війна РФ проти України, яка розпочалася у 2014 році. Оновлено і термінологію: "присвоєння суверенітету" (у значенні присвоєння, захоплення суверенітету УСРР союзним центром), "русскій мір", "рашизм". Замість вираження "політика русифікації" застосовано вираз "політика російщення", що точніше відображає сутність явища та процесу; уточнено контекст застосування поняття "колабораціонізм".

У змісті навчальної програми предмета "Захист України" посилено військово-патріотичну складову. Програма доповнена інформацією про сучасну російсько-українську війну та героїв цієї війни, про досвід ведення бойових дій. Також переглянуто та доповнено теми розділів з вогневої підготовки, до медичної допомоги та цивільного захисту.

До програми предмета "Основи здоров'я" додано питання, пов'язані з ризиками воєнного часу.

Зміст програми з основ правознавства, громадянської освіти розширено вивченням питань, пов'язаних із правами людини, з російсько-українською війною та доповнено інформацією про Міжнародне гуманітарне право.

У програмі географії переглянуто обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної російсько-української війни. Також до змісту теми "Країни Азії" додана інформація про Республіку Корея, її місце в сучасній політичній карті світу, моделі економіки, міжнародні зв'язки України з Кореєю.

З навчальних програм з літератури вилучено твори російських та білоруських авторів. Натомість додані твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів.

Відповідно до оновленої програми предмета "Зарубіжна література" замість росіян, вивчатиметься творчість таких письменників, як Жан де Лафонтен, О. Генрі, Ганна Гавальда, У. Старк, Джон Бойн, Е. Шмітт, Йозеф Рот, А. Гранах і т.д.. У програму замість творів російських поетів включені шедеври світової лірики (П'єр Ронсар "До того, як любов у світ прийшла …", Р. Бернс "Моє кохання …", Й.В. Гете "До моїх пісень …", Г.Г. Гейне "Коли настав прекрасний травень…", Адам Міцкевич "Невпевненість"). У шкільному курсі "Зарубіжна література" вивчатимуться твори письменників, які писали російською мовою, але життя та творчість яких були тісно пов'язані з Україною – М. Гоголя, В. Короленка (на вибір вчителя), твір М. Булгакова "Собаче серце" (Твір вивчається на вибір учнів та вчителя). Також визнано доцільним залишити дослідження творів кримськотатарського письменника Т. Халілова.