Подоляк: атак на російські військові об'єкти у Криму стане більше

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк попередив, що атак на російські військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму буде більше.﻿﻿, повідомляє Новое время.

У коментарі для Ходорковського Live Подоляк повідомив, що нові вибухи військових об'єктів РФ на українському півострові влаштовуватимуть як українська армія, так і партизани.

"Ніхто більше не дивитиметься спокійно на окупацію. І ці протестні настрої у Криму починають дуже активно розвиватись, бо ніхто не хоче жити під злодіями. Коли ти прийшов і вкрав чиюсь територію, поставив там окупаційну адміністрацію — це буде окупація" , — сказав Подоляк.

Радник також зазначив, що тепер «головотяпство» російської армії ще сильніше даватиметься в знаки через панічні настрої серед окупантів.

Вранці поблизу селища Азовське Джанкойського району вибухнув склад боєприпасів. Йдеться про «точне влучення по військовій частині орків», повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За вибухами у Джанкойському районі стоїть елітний український підрозділ, повідомляє The New York Times.

Крім того, російські ЗМІ повідомили про вибухи на авіабазі у Сімферопольському районі.