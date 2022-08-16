Генсек ООН їде в Україну, щоб провести переговори із Зеленським та Ердоганом

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш планує вдруге після повномасштабного вторгнення РФ приїхати до України. Він хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та головою Туреччини Реджепом Ердоганом у Львові 18 серпня, повідомляє Обозреватель.

Про це 16 серпня під час виступу в ООН заявив речник генсека Стефан Дюжаррик. Гутерреш приїде на запрошення Зеленського. Після зустрічі з президентами у Львові він має намір 19 серпня відвідати Одеський порт.

Гутерреш хоче обговорити низку питань, зокрема обстріли Запорізької АЕС, вбивство полонених українських військових у Оленівці та експорт зерна.

Після візиту в Україну генсек ООН вирушить до Туреччини.

До цього Гутерреш приїжджав до України ще наприкінці квітня. Тоді він відвідав Київ, встигнувши перед цим провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у РФ. Саме того дня ворожі ракети вдарили по українській столиці.

Зазначимо, Україна має достатньо доказів того, що 29 липня в колонії в окупованій Оленівці російські окупанти вчинили заздалегідь сплановане масове вбивство українських військовополонених. Проте в ООН після трагедії у СІЗО майже тиждень зберігали мовчання і ніяк не коментували черговий злочин Росії.