Гайдай: у Лисичанську ліквідували близько ста російських військових
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у тимчасово окупованому Лисичанську ліквідували близько ста російських військових, повідомляє Новое время.
"У Лисичанську майже сотня кульків непересічних солдатів 2-го армійського корпусу", - сказав він у коментарі Радіо Свобода.
Він уточнив, що в Лисичанську було ліквідовано військових регулярної армії РФ, а не вагнерівці, які були знищені в Попасній.
"Щодо вагнерівців більше сотні, те, що сталося сьогодні (у Лисичанську - ред) майже сто", - сказав Гайдай.
Журналіст Андрій Цаплієнко стверджує, що в Лисичанську було підірвано колишню будівлю СБУ.
ЗСУ завдали удару по базі ПВК Вагнера в Попасній 14 серпня. Українська розвідка встановила її місцеперебування завдяки сюжету російського пропагандиста Сергія Середи.