Гайдай: у Лисичанську ліквідували близько ста російських військових

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у тимчасово окупованому Лисичанську ліквідували близько ста російських військових, повідомляє Новое время.

"У Лисичанську майже сотня кульків непересічних солдатів 2-го армійського корпусу" , - сказав він у коментарі Радіо Свобода.

Він уточнив, що в Лисичанську було ліквідовано військових регулярної армії РФ, а не вагнерівці, які були знищені в Попасній.

"Щодо вагнерівців більше сотні, те, що сталося сьогодні (у Лисичанську - ред) майже сто" , - сказав Гайдай.

Журналіст Андрій Цаплієнко стверджує, що в Лисичанську було підірвано колишню будівлю СБУ.

ЗСУ завдали удару по базі ПВК Вагнера в Попасній 14 серпня. Українська розвідка встановила її місцеперебування завдяки сюжету російського пропагандиста Сергія Середи.