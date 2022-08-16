Delfi: у Латвії вирішили не продовжувати росіянам посвідки на проживання

У Латвії правляча парламентська коаліція погодила зміну принципів поновлення громадянами Росії тимчасової посвідки на проживання, згідно з якими дія ПНП переважно продовжуватись не буде, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, пише Delfi.

За його словами, найближчими тижнями в уряді з цього питання будуть ухвалені конкретні рішення. Каріньш зазначив, що сьогодні громадянам Росії не видаються візи, крім виняткових випадків, а також фактично не видаються ПНП.

Переглянути регулювання раніше закликав і президент Латвії Егіл Левітс. На думку вищих посадових осіб держави, у громадян Росії більше не буде посвідок на проживання, які продовжуються, виключаючи особливі випадки.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс заявив, що до претендентів на отримання постійного посвідки на проживання потрібно висувати вимогу складати іспит із державної мови.

Як повідомлялось, 11 серпня Сейм Латвії проголосував за визнання Росії країною-спонсором тероризму.