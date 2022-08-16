"Схеми" оприлюднила супутникові знімки наслідків вибухів в районі Джанкоя

Компанія Planet оприлюднила супутникові знімки наслідків детонації російського складу з боєприпасами в районі Джанкоя в окупованому Криму, повідомляє Ділова столиця.

Знімки оприлюднив у Twitter журналіст проекту "Схеми" Кирило Овсяний.

Так, компанія надала супутникові знімки складу 15 серпня та 16 серпня після вибуху.

Нагадаємо, вранці 16 серпня глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про пожежу в російській військовій частині в Джанкойському районі.

За даними джерела, у Джанкої також горить підстанція, яку планували використовувати для переведення Запорізької АЕС на постачання електроенергії до Криму.

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева закликала українців, які проживають у Криму, бути обережними і в разі чого ховатися в обладнаних місцях і підвалах.

Міністерство оборони Росії заявило, що вибухи в районі окупованого Джанкоя вранці 16 серпня сталися внаслідок "диверсії".

Пізніше на військовій авіабазі в смт Гвардійське біля окупованого Росією Сімферополя (АРК) пролунало кілька потужних вибухів.