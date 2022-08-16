"Схеми" оприлюднила супутникові знімки наслідків вибухів в районі Джанкоя

"Схеми" оприлюднила супутникові знімки наслідків вибухів в районі Джанкоя

Компанія Planet оприлюднила супутникові знімки наслідків детонації російського складу з боєприпасами в районі Джанкоя в окупованому Криму, повідомляє Ділова столиця.

Знімки оприлюднив у Twitter журналіст проекту "Схеми" Кирило Овсяний.

Так, компанія надала супутникові знімки складу 15 серпня та 16 серпня після вибуху.

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Нагадаємо, вранці 16 серпня глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про пожежу в російській військовій частині в Джанкойському районі.

За даними джерела, у Джанкої також горить підстанція, яку планували використовувати для переведення Запорізької АЕС на постачання електроенергії до Криму.

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева закликала українців, які проживають у Криму, бути обережними і в разі чого ховатися в обладнаних місцях і підвалах.

Міністерство оборони Росії заявило, що вибухи в районі окупованого Джанкоя вранці 16 серпня сталися внаслідок "диверсії".

Пізніше на військовій авіабазі в смт Гвардійське біля окупованого Росією Сімферополя (АРК) пролунало кілька потужних вибухів.

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