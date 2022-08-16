Зеленський закликав українців у Криму не підходити до військових об'єктів

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 16 серпня, закликав українців в окупованому Криму та на тимчасово захоплених українських територіях не наближатися до військових об'єктів росіян, повідомляє Новое время.

"Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби. Що менше в окупантів буде можливостей чинити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі" , - наголосив він.

Зеленський зазначив, що причини вибухів можуть бути різними, у тому числі й «головотяпство», як висловлюються російські пропагандисти, але їхня суть — знищення ворожої логістики, боєприпасів, техніки та командних пунктів, що рятує життя українців.

Президент також подякував українцям, які допомагають ЗСУ, українській розвідці та спецслужбам послаблювати армію країни-терориста РФ, і попросив зробити все для збереження всенародного фундаменту оборони. Він нагадав: керівництво РФ очікує, що українці, європейці та вся світова спільнота відчують втому від війни.