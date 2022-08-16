Франція і Німеччина керують Євросоюзом де-факто як олігархія - Моравецький

Париж і Берлін в останні роки керують Європейським союзом де-факто за принципами олігархії. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"На папері всі держави-члени (Євросоюзу – ред.) рівні. Але політична реальність показує, що вага німецьких і французьких голосів є домінуючою. Ми маємо справу з формальною демократією, але де-факто олігархією, де влада знаходиться в руках найсильніших" , - заявив прем'єр Польщі.

Глава Уряду також зазначив, що Париж і Берлін ігнорують голоси таких країн, як Польща, які давно попереджали об'єднану Європу про російський експансіонізм, але багато лідерів провідних країн були зачаровані Путіним. За словами Моравецького, тепер вони шоковані тим, що відбувається.

На думку польського прем'єра, ЄС свого часу не прислухався до попереджень Варшави щодо планів Росії, що вказує на велику проблему в Європейському Союзі.