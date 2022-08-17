ОВА: окупанти завдали ракетного удару по Одещині

Вночі 17 серпня окупанти випустили по Одеській області дві ракети. Попередньо, в результаті обстрілу поранено три людини, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

Ракети зруйнували базу відпочинку в одному з населених пунктів регіону, також знищено кілька приватних будинків неподалік. За попередньою інформацією, поранення отримали три людини. Рятувальна операція триває.

Ракетні удари по Одеській області були нанесені під час повітряної тривоги, яка тривала в регіоні з 02:51 до 03:26.