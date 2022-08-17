ISW: Вибухи під Джанкоєм - удар по логістиці армії РФ

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), вибухи на військовій базі РФ та трансформаторній підстанції в районі Джанкоя в окупованому Криму завдали значної шкоди російським ресурсам та серйозно порушили логістику російської армії, повідомляє Новое время.

Фахівці ISW нагадують, що російські війська використовували Джанкой як залізничний вузол для перекидання військ і техніки в окуповані населені пункти на півдні Запорізької області, включно з Мелітополем. Крім того, російська влада тимчасово призупинила пасажирське залізничне сполучення з Росії до Криму після вчорашньої серії вибухів.

ISW нагадує, що Крим є суверенною територією України, а отже, можливий удар ЗСУ по логістичних об'єктах армії РФ на півострові «не порушить зобов’язань України перед західними партнерами» щодо використання поставленої зброї. Експерти інституту не бачать ознак того, що українські сили використовували поставлену Сполученим Штатами зброю для нещодавніх ударів по Криму, і вважає «малоймовірним» такий варіант, оскільки цілі знаходяться далеко за межами досяжності переданих Києву американських систем.

"Атаки на російські позиції в Криму та навколо нього, ймовірно, є частиною послідовного контрнаступу України, спрямованого на відновлення контролю над західним берегом Дніпра" , — пишуть аналітики ISW, нагадуючи, що російські лінії постачання, які тягнуться з Криму, «напряму підтримують російські сили на материковій частині України, зокрема у західних районах Херсонської області».

Тому прагнення України зробити ціллю наземні шляхи сполучення армії РФ, її тилові та допоміжні ресурси в Криму «узгоджується з українськими контрнаступальними діями, які націлені також на мости через Дніпро та російські елементи тилового забезпечення в окупованій Херсонській області». Кінцевим результатом цієї кампанії, швидше за все, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на західному березі Дніпра та захищати їх за допомогою авіації та артилерії на східному березі від українських контратак, робить висновок Інститут вивчення війни.

Фахівці ISW також вважають, що стратегічні цілі Росії в Україні залишаються незмінно максималістськими: домогтися зміни влади в Києві та забезпечити територіальний контроль РФ над більшою частиною України. Однак у публічному просторі Кремль продовжує спроби спотворити ці цілі. Так, у своїй промові на форумі Армія-2022 15 серпня Володимир Путін не сказав жодного слова про території України за межами Донбасу, описуючи цілі війни Росії, що різко контрастує з раніше заявленим прагненням до «денацифікації» та «демілітаризації» всієї України. Слова Путіна також розходяться з діями російської армії, яка вже окупувала та намагається приєднати до РФ частини Херсонської та Запорізької областей.

Інші висновки аналітиків ISW щодо ситуації в Україні за минулу добу:

російські війська провели наземні атаки вздовж східного фронту, але не змогли просунутися на північний захід від Слов’янська і на схід від Сіверська;

армія РФ починає нові наступальні операції навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька;

російські сили вели безуспішні наступальні операції на півночі та північному заході Херсонської області;

у Міноборони Росії заявили, що українські сили у Нікополі нібито «готують провокації» на Запорізькій АЕС — що, ймовірно, насправді є інформаційною підготовкою російських військ до подальших обстрілів Нікополя чи провокацій самої РФ;

з’явилися повідомлення, що чеченські підрозділи передислокують на Херсонщину для затримання російських військових-дезертирів;

російські сили насилу набирають солдатів навіть на умовно «безпечні та престижні посади».

Війна Росії проти України: карта бойових дій﻿

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Битва за Донбас﻿

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