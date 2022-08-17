Мер: війська РФ обстріляли університет Миколаєва

Війська РФ вночі обстріляли Чорноморський національний університет ім. Петра Могили у Миколаєві, постраждалих немає. Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич﻿ та голова ОВА Віталій Кім﻿.

Зазначається, що російські війська завдали удару по університету двома ракетами С-300 близько 2:00.

У момент обстрілу в університеті був лише охоронець, він не постраждав. Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу.

Наразі комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.

Наслідки обстрілів Миколаєва (фото: t.me/senkevichonline)

Також окупанти завдали удару по одному з підприємств міста.

Детальна інформація уточнюється.