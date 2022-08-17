Мер: війська РФ обстріляли університет Миколаєва

Мер: війська РФ обстріляли університет Миколаєва
Фото: Олександр Сєнкевич

Війська РФ вночі обстріляли Чорноморський національний університет ім. Петра Могили у Миколаєві, постраждалих немає. Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич﻿ та голова ОВА Віталій Кім﻿.

Зазначається, що російські війська завдали удару по університету двома ракетами С-300 близько 2:00.

У момент обстрілу в університеті був лише охоронець, він не постраждав. Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу.

Наразі комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.

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Наслідки обстрілів Миколаєва (фото: t.me/senkevichonline)

Також окупанти завдали удару по одному з підприємств міста. 

Детальна інформація уточнюється.

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