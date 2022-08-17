У Генштабі оновили дані про втрати російських військ

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Минулої доби в Україні загинуло близько 200 російських військових. Також ЗСУ знищили 4 артилерійські системи противника та декілька ворожих танків.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Так, орієнтовні втрати армії РФ в Україні з 24 лютого до 17 серпня склали:

  • особового складу - близько 44 100 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1886 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4162 (+10) од,
  • артилерійських систем – 993 (+4) од,
  • РСЗВ - 263 (+0) од,
  • засобів ППО - 136 (+0) од,
  • літаків – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів – 196 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 792 (+2),
  • крилатих ракет - 190 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5) од,
  • спеціальної техніки - 93 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

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