У Генштабі оновили дані про втрати російських військ
Минулої доби в Україні загинуло близько 200 російських військових. Також ЗСУ знищили 4 артилерійські системи противника та декілька ворожих танків.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу.
Так, орієнтовні втрати армії РФ в Україні з 24 лютого до 17 серпня склали:
- особового складу - близько 44 100 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1886 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4162 (+10) од,
- артилерійських систем – 993 (+4) од,
- РСЗВ - 263 (+0) од,
- засобів ППО - 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 196 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 792 (+2),
- крилатих ракет - 190 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5) од,
- спеціальної техніки - 93 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.