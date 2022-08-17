У Генштабі оновили дані про втрати російських військ

Минулої доби в Україні загинуло близько 200 російських військових. Також ЗСУ знищили 4 артилерійські системи противника та декілька ворожих танків.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Так, орієнтовні втрати армії РФ в Україні з 24 лютого до 17 серпня склали:

особового складу - близько 44 100 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1886 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4162 (+10) од,

артилерійських систем – 993 (+4) од,

РСЗВ - 263 (+0) од,

засобів ППО - 136 (+0) од,

літаків – 233 (+0) од,

гелікоптерів – 196 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 792 (+2),

крилатих ракет - 190 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5) од,

спеціальної техніки - 93 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.