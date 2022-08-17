Розвідка Британії: Джанкой є ключовим вузлом для російських військ

У щоденному звіті британської розвідки йдеться про те, що після нещодавніх вибухів в окупованому Криму командування РФ стурбоване очевидним погіршенням безпеки на півострові, повідомляє Українська правда.

"Причина цих інцидентів і масштаб збитку ще не зрозумілі, але російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для окупації" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 серпня біля Джанкоя на півночі Криму вибухнув склад боєприпасів, де також, ймовірно, були пошкоджені сусідня залізниця та електропідстанція. Пізніше повідомлялося, що з району Гвардійського з авіабази в центрі Криму піднімається дим.