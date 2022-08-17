Резніков анонсував нову військову допомогу США

Глава Міністерства оборони Олексій Резніков після розмови з держсекретарем США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів.

Про це міністр написав у своєму Twitter.

"Ми обговорили поточну безпекову ситуацію, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей армії України. Незабаром надійде більше безпекової допомоги США" , - зазначив Резніков.

Had a great conversation with ????????@SecDef Lloyd J.Austin III.We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.More ???????? Security Assistance is coming soon???? — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022

Ллойд Остін у своєму Twitter додав﻿, що також обговорювалось планування наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".