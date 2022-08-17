Резніков анонсував нову військову допомогу США
Глава Міністерства оборони Олексій Резніков після розмови з держсекретарем США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів.
Про це міністр написав у своєму Twitter.
"Ми обговорили поточну безпекову ситуацію, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей армії України. Незабаром надійде більше безпекової допомоги США", - зазначив Резніков.
Ллойд Остін у своєму Twitter додав, що також обговорювалось планування наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".