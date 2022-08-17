В Іспанії вирують лісові пожежі: постраждали 20 пасажирів поїзда
В Іспанії 20 пасажирів отримали опіки, троє з них - серйозні, після того, як вистрибнули з охопленого лісовою пожежею потяга недалеко від Кастельона на північному сході Іспанії. Про це йдеться в публікації The Guardian, повідомляє Українська правда.
Поїзд прямував із Сагунто у східній провінції Валенсія до Сарагоси. Машиніст зупинив потяг, оскільки через пожежу продовжувати рух було надто небезпечно, і готувався дати задній хід.
Декілька пасажирів, побоюючись, що поїзд згорить, запанікували і втекли, розбивши вікна.
"Щойно вони побачили, що оточені вогнем, вони повернулися в поїзд, і деякі з них отримали опіки", - сказав представник іспанської залізничної компанії Renfe.
Двоє постраждалих із найсерйознішими опіками були евакуйовані гелікоптером. Інші, у тому числі дівчинка близько 10 років, були доставлені до найближчих лікарень.
Глава Валенсії Ксімо Пуч повідомив, що понад 1000 людей було евакуйовано зі своїх будинків у регіоні, двоє пожежників отримали опіки.