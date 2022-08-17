Monobank анонсував підвищення комісії за зняття готівки в банкоматах

Monobank анонсував зростання тарифу на зняття власних коштів в банкоматах з 1 вересня 2022 року. Про це повідомив﻿ співзасновник банку Олег Гороховський.

Зазначається, що з 1 вересня платіжні системи, під тиском банків-власників великих банкоматних мереж, більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах.

"У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат і ми, на жаль, змушені з 1.09 підняти тариф за зняття власних коштів з наших карток з 0,5% до 0,9%. Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Гороховський додав, що попри підвищення комісії, тариф усе одно буде одним із найвигідніших в Україні.