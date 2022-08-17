У МВС повідомили, скільки українських шкіл обладнані укриттями
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час наради з міністром освіти Сергієм Шкарлетом повідомив, що понад 40% українських шкіл забезпечені укриттями, повідомляє Українська правда.
Найгірше забезпечені укриттями заклади освіти Миколаївщини. Там захисні споруди обладнані лише в 16% закладів освіти.
Найкраща ситуація у Львівській області, там до початку офлайн навчання готові 83% закладів.
Співробітники системи МВС разом з освітянами обстежують укриття у закладах освіти. За даними МВС, за цей період перевірили понад 80% освітніх закладів, а саме 21 тис. об’єктів.
"Головну роль в цьому процесі відіграють органи місцевої влади, адже саме вони відповідальні за підготовку. Ми своєю чергою закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року", – зазначає Монастирський.