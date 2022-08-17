На Рівненській АЕС збудують новий енергоблок

На Рівненській атомній електростанції збудують новий енергоблок, який планують ввести в експлуатацію у 2032 році, повідомляє прес-служба Енергоатому.

Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse.

Наразі вже виконано низку передпроектних робіт, зокрема, аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз існуючої інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв'язків західного регіону енергосистеми України.

Також проведено передпроектні роботи щодо визначення обмежувальних геологічних умов для вибору енергоблоку.

Нагадаємо, влітку минулого року в Міненерго заявили, що в Україні буде збудовано дев'ять нових атомних енергоблоків.

Зокрема вже розпочато реалізацію проєкту з будівництва 5-го та 6-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС, який заплановано завершити до 2029 року.